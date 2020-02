Itaalias avastati uue koroonaviiruse kolle: nakatunute arv neljakordistus, kehtestati osaline karantiin

Kuigi uudse koroonaviiruse (ametlikult tuntud kui Covid-19) juhtumite arv on väike, oleme "mures selliste haigestunute pärast, kellel pole selget seost Hiinaga", ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Neli surmajuhtumit nii lühikese aja jooksul tekitavad ka muret, et Iraanis on nakatunuid rohkem.

Itaalia tervishoiuministeerium kehtestas karantiini kõigile, kes on nende inimestega vahetult kokku puutunud. Kõigile Codognosi ja Castiglione d’Addasi linnas elavatele elanikele on öeldud, et nad jääksid kodudesse.

"Oleme kehtestanud kohustusliku karantiini kõigile neile, kes on olnud kontaktis positiivse testi andnud patsientidega," ütles Itaalia peaminister Giuseppe Conte ajakirjanikele.

Alglevitajaks oli tõenäoliselt 38-aastane mees, kes arvatakse olevat nakatunud pärast regulaarset kohtumist kellegagi, kes oli hiljuti Hiinas käinud, kinnitas Lombardia piirkonna juht Giulio Gallera. Tema naine haigestus, nagu ka veel üks inimene, kes puutus mehega kokku harrastustegevuste ajal.

Kõiki kolme patsienti ravitakse Rooma nakkushaiguste haiglas koos ülejäänud nakatunud inimestega, kelle hulka kuuluvad Wuhanist pärit Hiina paar ja hiljuti Wuhanist kodumaale naasnud Itaalia kodanik.

Reede õhtul teatatud uute juhtumite hulgas on kolm patsienti, keda 38-aastane mees külastas, viis arsti ja õde ning veel kolm inimest, kes külastasid Lombardia piirkonna kohvikut, teatas AP.

Hiinas on olnud üle 75 400 juhtumi ja 2236 inimest on surnud. Inimõigusrühmituste teatel levib Itaalias alates viiruse puhangu algusest ksinofoobia. Väljaanne Bologna Today teatas, et vägivallatsejad ründasid hiljuti 15-aastast Hiina-Itaalia poissi, öeldes talle, et "te toote meile siia haigusi".

Itaalia Amnesty Internationali president Emanuele Russo ütles telekanalile Al Jazeera, et "viiruse leviku kartus" on lihtsalt andnud jõudu juba olemas olevale sinofoobiale". Ta lisas: "Meil on vaja, et valitsus võtaks ametliku ksenofoobiavastase hoiaku ja kriminaliseeriks inimõigusi rikkuvad teod."