Itaalias algas aastakümnete suurim maffiaprotsess Calabria organisatsiooni ’Ndrangheta ühe klanni üle

Pärast pikka juurdlust on süüdistus esitatud 355 inimesele, kelle hulgas on arvatavad mafioosod ja korrumpeerunud ametnikud, vahendab BBC News.

Ütlusi peaks andma üle 900 tunnistaja ning süüdistuste hulgas on mõrvad, narkootikumide smugeldamine, väljapressimine ja rahapesu.

Oodatakse, et kohtuprotsess kestab üle kahe aasta.

Protsess leiab aset spetsiaalselt kohandatud hoones Lõuna-Itaalia Calabria regioonis, mis on ’Ndrangheta valitsetava territooriumi süda. Lamezia Terme linna endine telefonikeskus on muudetud kindlustatud kohtumajaks, et mahutada sadu inimesi, kes tõenäoliselt protsessile tulevad. Sellises ulatuses maffiaprotsesse pole Itaalias toimunud alates 1980. aastatest.

Erinevalt kohtuprotsessist, mis toimus aastatel 1986-1992 ja mis puudutas suurt hulka organiseeritud kuritegevusega seotud perekondi Sitsiilias, on nüüdne protsess suunatud vaid ühe grupi, Mancuso perekonna vastu, mis moodustab ’Ndrangheta mõjuka osa.

’Ndrangheta on nüüdseks Itaalia maffiaorganisatsioonidest võimsaim ja Mancuso klann tegutseb teadete kohaselt peamiselt Calabria regiooni Vibo Valentia provintsis.

Hiljutisel eelistungil kulus ainuüksi süüaluste nimede ettelugemiseks üle kolme tunni, teatas AFP. Nende hulgas on poliitikuid, politseinikke, ametnikke ning maffia liikmeid ja kaasosalisi.

Kõrgeima taseme süüalune on väidetav klanni ehk 'ndrina boss, 66-aastane Luigi Mancuso, hüüdnimega „U Signurinu”.

Süüaluste arv kasvab üle 400, kui arvestada ka 92 süüalust, kes valisid eraldi kiirmenetluse. Nende hulgas on Itaalia endise peaministri Silvio Berlusconi erakonna Forza Italia endine senaator ja advokaat Giancarlo Pittelli.

Pittelli eitab ’Ndrangheta sidumist poliitika ja teiste mõjukate institutsioonide, näiteks kohtutega.

Enamik süüaluseid vahistati 2019. aasta detsembris koidueelsete operatsioonidega Itaalias, Saksamaal, Šveitsis ja Bulgaarias.

Usutakse, et ’Ndrangheta kontrollib tohutut kogust Lõuna-Ameerikast ja mujalt Euroopasse sisenevat kokaiini.

Sadade süüaluste kuritegude nimekiri sisaldab aga ka palju muud peale narkokuritegude.