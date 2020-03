Itaalia võimud panevad 16 miljonit inimest, sh Milano linna 3. aprillini karantiini

Tegemist on tõsiseimate meetmetega, mida ükski Euroopa riik on seni olnud valmis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tarvitusele võtma, ja need näevad ette, et alates sellest nädalavahetusest pannakse karantiini enam kui veerand Itaalia elanikkonnast, kirjutab The Wall Street Journal.

Itaalia peaministri büroost tulnud dekreedi kohaselt kästakse inimestel, kes elavad Lombardias, (mille pealinnaks on Milano), ja selle läheduses asuvates riskipiirkondades, „vältida igasugust liikumist regiooni ja sealt välja”.

3. aprillini kestva karantiini jõustamiseks kasutatakse politseijõude, hädaabiteenistusi ning vajadusel ka sõjaväge. Valitsuse korraldusi rikkunud inimesi võib dekreedi kohaselt karistada rahatrahvi või vangistusega.