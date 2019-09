Itaalia Viie Tähe Liikumise liikmed toetasid uut koalitsiooni Demokraatliku Parteiga

M5S ja PD on kokku leppinud 26-punktilises programmiprojektis Itaalia valitsemiseks. M5S vajas aga oma umbes 100 000 liikme toetust sellele, enne kui koalitsioonilepingule alla kirjutatakse, vahendab BBC News.

Kasutades vastakaid arvamusi tekitanud internetiplatvormi Rousseau logis eile sisse 79 634 erakonna liiget, kellest 79,3% hääletas koalitsiooni moodustamise poolt PD-ga Giuseppe Contega peaministrina.

Rousseaud on palju kritiseeritud, sest seda on rünnanud häkkerid ja see pole suutnud kasutajate andmeid kaitsta. Süsteemi eest vastutav Davide Casaleggio kuulutas aga, et tegemist oli „maailmarekordiga internetis poliitilisel hääletusel osalemises”.

Conte peaks esitlema valitsuse programmi juba täna Itaalia presidendile Sergio Mattarellale.