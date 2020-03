Itaalia valitsus paneb Milano linna ja 16 miljonit inimest aprillini karantiini, rikkujaid karistatakse

Tegemist on tõsiseimate meetmetega, mida ükski Euroopa riik on seni olnud valmis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tarvitusele võtma, ja need näevad ette, et alates sellest nädalavahetusest pannakse karantiini umbes 16 miljonit inimest, mis on enam kui veerand Itaalia elanikkonnast, kirjutab The Wall Street Journal.

Itaalia peaministri büroost tulnud dekreedi kohaselt tuleb inimestel, kes elavad Lombardias, (mille pealinnaks on Milano) ja selle läheduses asuvates riskipiirkondades „vältida igasugust liikumist sinna ja sealt välja”.

3. aprillini kestva karantiini jõustamiseks kasutatakse politseinikke, hädaabiteenistusi ja vajadusel sõjaväge. Valitsuse korraldusi rikkunud inimesi võib dekreedi kohaselt karistada rahatrahvi või vangistusega.

Valitsus arutas laupäeva õhtul kannatanud piirkondade võimudega piirangute üksikasju. Lõplik otsus dekreedi kohta tuli pühapäeva varahommikul ja täielik karantiin peaks jõustuma esmaspäeval, ütles Itaalia ametnik Wall Street Journalile.