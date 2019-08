Itaalia valitsus kõigub, Salvini nõuab uusi valimisi

„Lähme otse parlamenti ja tunnistame, et valitsusel pole seal enamust,” ütles Salvini. „Anname võimu valijatele tagasi.” Eile enne seda oli Liiga teatanud, et praeguse Liiga ja Viie Tähe Liikumise (M5S) ainus alternatiiv on erakorralised valimised.

Kahe partei suhete halvenemise järjekordne märk oli kolmapäevane senati hääletus Torino-Lyoni raudtee küsimuses. M5S hääletas raudtee vastu, kuid Liiga koos senati enamusega toetas raudtee rajamist. Esmaspäeval ütles Salvini, et M5S-i vastuhääletamise korral on koalitsioon ohus.

Conte kohtus neljapäeval nii Salviniga kui M5S-i juhist sotsiaalministri Luigi di Maioga. Samuti käis ta tunniajalisel kohtumisel president Sergio Mattarellaga, kuid Itaalia meedia teatel ei tulnud seal valitsuskriisist juttu. Uusi valimisi saab välja kuulutada ainult president.

Valimiste korral tuleks ilmselt võitjaks Liiga, kelle toetus on eelmiste valimistega võrreldes kasvanud umbes kaks korda ja ulatub küsitluste järgi 38%-ni. Eelmised valimised võitnud M5S-i toetus on samal ajal umbes kaks korda langenud ja on praegu umbes 17% suurune, mis jätaks nad vasaktsentristliku Demokraatliku partei järel kolmandaks.