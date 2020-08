Itaalia teatas rekordarvust uutest koroonaviirusse nakatunutest sel suvel

Itaalia tervishoiuministeeriumi teatel tuvastati laupäeval üle tuhande uue juhtumi (1071). Viimati lisandus ühe ööpäevaga sedavõrd suur arv nakatunuid kevadel, mil riik kehtestas karmi karantiini haiguse leviku tõkestamiseks, vahendab Sky.

Juhtumite arv on läinud viimastel nädalatel kiiresti tõusu teele: ka reedel tuvastati pea tuhat, täpsemini 947 uut nakatunut.

Eksperdid näevad selle põhjusena suurte kogunemiste toimumist seoses puhkuste ja ööeluga. Teooriat kinnitab ka tõsiasi, et suur osa nakkusjuhtumitest on tulnud reisijatelt, kes on andnud positiivse testi pärast riiki saabumist lennukite või laevadega.

Viimane kord, kui ööpäevaga tuvastati üle tuhande uue nakatunu, oli 12. mail, mil registreeriti 1402 uut koroonaviiruse juhtu.

Toona järgnenud langus juhtumite arvus andis valitsusele kuus päeva hiljem võimaluse lubada restoranidel, baaridel ja kauplustel pärast 10-nädalast sulgemist uksed taas avada.

Oma elu jättis laupäeval kolm koroonapositiivset inimest. Veel üheksa nakatunut suri reedel ja kuus päev enne seda.

Itaalia on üks Euroopa rängemini koroonaviirusega pihta saanud riike, kus oma elu on alates pandeemia algusest jätnud enam kui 35 000 inimest. Tuvastatud on kokku 258 000 nakkusjuhtu.

Tänavu märtsis kehtestatud ülirange karantiin aitas viirusepuhangu kontrolli alla saada ning uute juhtumite arv on endiselt märkimisväärselt väiksem kui näiteks Prantsusmaal ja Hispaanias.

Viimases puhangus on kõige valusamini pihta saanud Kesk-Itaalia regioon Lazio, - mille alla kuulub ka pealinn Rooma -, kus registreeriti laupäeval 215 uut juhtu.

60% juhtudest oli tegemist välismaalt ja teistest Itaalia regioonidest Laziosse naasnutega, ütles piirkondlik tervishoiujuht.

Itaalia põhjaregioonides Lombardias ja Venetos, kust koroonaviiruse esimene laine riigis veebruaris alguse sai, registreeriti vastavalt 185 ja 160 uut nakatunut.

Võrreldes kevadega on aga muutunud koroonaviirusse nakatunute keskmine vanus, olles kevadel esimese laine algul 70 ümber, kuid jäädes nüüd 30 kanti.

Itaalia võimud on võtnud tarvitusele vastumeetmed, püüdmaks hiljutist tõusu pidurdada muu seas klubide ja diskoteekide sulgemise ning öösel avalikes ruumides maskikandmise kohustuslikuks muutmisega.