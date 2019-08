Itaalia senat vajutas Salvini uute valimiste plaanile pidurit

Salvini lahkus ise eelmisel nädalal valitsuskoalitsioonist populistliku Viie Tähe Liikumisega, et lõigata kasu oma kasvavast populaarsusest, kutsudes esile uued valimised, vahendab Reuters.

Salvini plaan ei teostu aga takistusteta, sest Viie Tähe Liikumine ja vasaktsentristlikud erakonnad parlamendis otsivad viise valimiste vältimiseks neli aastat enne, kui need peaksid korraliselt toimuma. Selle asemel püütakse luua alternatiivset koalitsiooni.

Liiga on algatanud umbusaldushääletuse valitsusele, aga senat lükkas tagasi erakonna taotluse selle arutamiseks täna. Selle asemel otsustas senat, et peaminister Giuseppe Conte esineb kriisi teemal senati ees 20. augustil.

„Mis on ilusam, demokraatlikum, väärikam kui anda valik tagasi rahva kätte,” ütles Salvini oma kõnes senatis, mida segati pidevalt vahelehüüetega.

Salvini ütles, et nõustub Viie Tähe Liikumise nõudmisega vähendada parlamendiliikmete arvu 945-lt 600-le, aga ainult tingimusel, et sellele järgnevad valimised. Salvini sõnul puudutaks see järgmisi valimisi, mitte neid, mida ta püüab esile kutsuda.

Parlamendiliikmete arvu kärpimine nõuab valimisringkondade piiride muutmist ja võib-olla uut valimissüsteemi ning referendumit, mis võib võtta aega kuid.