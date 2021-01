Itaalia sattus poliitilisse kriisi EL-i taastefondi raha jagamise pärast

Renzi on vastu Conte plaanile 209 miljardi euro kulutamiseks Euroopa Liidu taastefondist, vahendab BBC News.

Renzi erakonna Italia Viva koalitsioonist lahkumine jätab Conte parlamendi ülemkojas senatis enamusest ilma.

Võimalikud on erakorralised valimised, aga Renzil on küsitluste järgi väga väike toetus. Teisipäeval avaldatud küsitlustulemuste järgi arvas 73% vastanutest, et Renzi tegutseb poliitilist kriisi vallandades enda isiklikes ja erakonna huvides.

Renzi 2019. aastal asutatud erakonna Italia Viva toetus on alla kolme protsendi, aga eile lahkusid valitsusest kaks selle ministrit, perekonnaminister Elena Bonetti ja põllumajandusminister Teresa Bellanova.

Poliitiline ebastabiilsus lisandub Itaalia juba niigi suurtele probleemidele. Riigis on pandeemia tõttu suurim majanduslangus pärast Teist maailmasõda. Koroonaviiruse tõttu on surnud üle 80 000 inimese.

Aastatel 2014-2016 Itaalia peaminister olnud Renzi väidab, et Euroopa Liidu raha tuleb paigutada lubavatesse ja innovatiivsetesse projektidesse. Renzi on vastu ka Conte plaanile panna raha jagama tehnokraatide nõukogu ning tahab, et Conte taotleks laenu Euroopa Stabiilsusmehhanismilt (ESM), et tugevdada Itaalia probleemide käes vaevlevat tervishoiusüsteemi.

Conte jaoks oleks ennetähtaegsed valimised kaks aastat enne õiget aega suur risk, sest küsitlused näitavad, et võidaksid Matteo Salvini paremäärmuslik Liiga ja selle liitlased.

Conte võib taotleda usaldushääletust parlamendis. Alamkojas on tema valitsuse kahel peamisel erakonnal, populistlikul Viie Tähe Liikumisel (M5S) ja vasaktsentristlikul Demokraatlikul Parteil enamus.

Conte võib teha ka ulatusliku valitsusremondi ja pakkuda Renzi erakonnale rohkem ametikohti. Sellisel juhul peaks ta president Sergio Mattarellale tagasiastumisavalduse esitama ja laskma end uuesti valitsuse moodustajaks nimetada, juhtides siis uuenäolist koalitsiooni.

