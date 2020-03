Itaalia pikendas liikumispiiranguid, kerget lootust andis uute nakatunute arvu langus

Eile teatati 1648 uuest nakatumisjuhtumist, kui päev varem oli neid 3815, vahendab BBC News.

Surmajuhtumeid oli aga taas rohkem kui päev varem, vastavalt 812 ja 756.

Itaalia usub, et kriisi kõrghetk saabub veidi enam kui nädala pärast.

Itaalias on kokku koroonaviiruse tõttu surnud 11 591 inimest, millega on riik maailmas esikohal.

Itaalia arstide liit teatas eile veel 11 arsti surmast. Kokku on surnud 61 arsti.

Reedel lõppema pidanud liikumispiiranguid pikendati vähemalt 12. aprillini, mis on lihavõttepühapäev.

Itaallased on elanud karmide piirangutega nüüd kolm nädalat. Enamik poode, baare ja restorane on suletud. Kodust on lubatud lahkuda vaid hädavajaduse korral.

Itaalia lõunaosa Apuulia regiooni kuberner teatas laupäeval, et piirangud peaksid kehtima maini.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!