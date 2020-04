Itaalia peaminister Conte teeb karantiinist väljumise plaani teatavaks nädala lõpuks

Conte ütles Facebooki postituses, et riik ei saa oma maksimaalse ettevaatuse poliitikast loobuda ja teatas, et Itaalia avaneb taas vastavalt tõsisele teaduslikule poliitikale, vahendab BBC News.

„Põhjendatud ootus on, et me rakendame seda alates 4. maist,” ütles Conte.

Itaalias on nüüdseks 24 114 surmajuhtumit, mis on suurim arv Euroopas.

Euroala suuruselt kolmas majandus on olnud karantiinis alates 9. märtsist.

Conte postitas oma avalduse Facebooki täna hommikul ja kinnitas, et valitsus teeb pausideta tööd, et koordineerida samme teise faasi – viirusega kooseksisteerimise suunas.

„Ma tahaksin, et saaksin öelda, avame kõik. Kohe,” kirjutas Conte. „Aga selline otsus oleks vastutustundetu. See paneks nakatumiskõvera kontrollimatult tõusma ja seaks ohtu kõik jõupingutused, mis me oleme seni teinud. Meetmete lõdvendamine peab toimuma hästi struktureeritud ja liigendatud plaani järgi.”

Itaalia praegused karantiinipiirangud lõpevad 3. mail. Conte sõnul teeb ta teatavaks plaani karantiinist väljumise kohta enne selle nädala lõppu.

