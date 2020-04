Itaalia peaminister Conte teatas uuest piirangute leevendamisest

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles, et piiranguid hakatakse lõdvendama alates 4. maist, vahendab BBC News.

Eile registreeriti Itaalias 260 uut viirusega seotud surmajuhtumit, mis on väikseim päevane arv alates 14. märtsist. Kokku on Itaalias Covid-19-sse surnud 26 644 inimest, mis on suurim arv Euroopas.

USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Itaalias 197 675 viirusega nakatumise juhtumit. Uute juhtumite arv on kahanenud, ja võimud usuvad nüüd, et nakatumismäär – inimeste arv, keda iga viirusekandja nakatab – on piisavalt väike, et õigustada ettevaatlikku piirangute lõdvendamist.

Conte esitles televisioonis kõneldes koroonaviiruse piirangute kaotamise teist faasi.

- Inimestel hakatakse lubama ringi liikuda nende oma regioonis, aga mitte regioonide vahel

- Hakatakse lubama matuseid, aga maksimaalselt võib osaleda 15 inimest ja võimaluse korral tuleb need läbi viia vabas õhus

- Sportlased võivad üksikult treeninguid jätkata ja tavainimesed võivad spordiga tegeleda mitte ainult kodu läheduses, vaid ka kaugemal

- Baarid ja restoranid avanevad 4. maist toidu kaasa müümiseks (seni on lubatud olnud ainult kulleriga kojutoomine), aga toitu tuleb süüa kodus või kontoris

- Juuksuri- ja ilusalongid, baarid ja restoranid peaks avatama kohapeal teenuste osutamiseks alates 1. juunist

- Rohkem poode avatakse 18. mail koos muuseumide ja raamatukogudega

Teadet Itaalia jalgpalli kõrgliiga Serie A tegevuse jätkamise kohta kas või ilma publikuta ei antud.

Conte rõhutas, et sotsiaalse distantsi hoidmine peab jätkuma veel kuid ning jumalateenistused kirikus jäävad keelatuks. Ta kutsus inimesi hoidma vähemalt meetrist distantsi.

„Kui me ettevaatusabinõudest kinni ei pea, liigub kõver üles, surmad lisanduvad ja meil on pöördumatu kahju majandusele,” ütles Conte. „Kui te armastate Itaaliat, hoidke distantsi.”

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!