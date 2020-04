Itaalia peaminister Conte: EL riskib koroonakriisis läbikukkumisega. Putin ei kasutaks abi kunagi mõjutamiseks

Conte ütles, et Euroopa Liit peab tegutsema asjakohasel ja koordineeritud viisil viiruse käes kõige hullemini kannatanud riikide aitamiseks.

Conte sõnul peab Euroopa Liit olema Teise maailmasõja järel suurima katsumuse tasemel.

Itaalia peaminister ütles, et Euroopa liidritele on määratud „kohtumine ajalooga“, mida nad ei saa maha magada.

„Kui me ei haara võimalusest puhuda Euroopa projekti sisse uus elu, on läbikukkumise oht tõeline,“ ütles Conte.

Nakatumiste kasvutempo Itaalias on aeglustumas. Viimaste arvude järgi kasvasid positiivsed juhtumid eelmise päevaga võrreldes veidi üle ühe protsendi. Kaks nädalat tagasi seitse protsenti.

Ka surmade arv näitab languse märke 919-lt kaks nädalat tagasi 542-le viimase 24 tunni jooksul. Conte hoiatas aga, et Itaalia ei tohi valvsust kaotada, ja ütles, et 9. märtsil kehtestatud üleriiklikku liikumiskeeldu võidakse leevendada ainult järk-järgult.

„Me peame valima sektorid, mis võivad oma tegevust taasalustada. Kui teadlased seda kinnitavad, võime me hakata lõdvendama mõningaid meetmeid juba selle kuu lõpus,“ ütles Conte.

Conte ja tema valitsuse koroonaviirusevastane tegevus on pälvinud kiitust. Viimane arvamusküsitlus näitas, et rahulolu tema tegevusega on kasvanud 46-lt 71-le protsendile. Kriitikud väidavad siiski, et esimestel päevadel kehtestati piiranguid liiga aeglaselt ja vähehaaval.

Algselt oli Conte vastu mõnede Lombardia poliitikute nõudmistele kehtestada karmimad piirangud kiiremini. Kui märtsi keskel saabus Milanosse Hiina Punase Risti delegatsioon, kritiseerisid selle liikmed Itaalia lõtvu piiranguid karmilt.

„Minnes tagasi, teeksin ma sama,“ vastas Conte kriitikale. „Meil on Hiinaga võrreldes täiesti erinev süsteem. Meie jaoks oli põhiseaduslike vabaduste piiramine kriitiline otsus, mida me pidime kaaluma väga hoolikalt. Kui ma oleksin rääkinud lukustamisest või põhiseaduslike õiguste piiramisest kohe alguses, kui olid esimesed kolded, oleksid inimesed mind hullumeelseks pidanud.“

Itaalia väidab, et üks põhjusi sealse suure juhtumite arvu taga on see, et on tehtud rohkem teste kui paljudes teistes lääneriikides. Viimase päeva jooksul on näiteks tehtud üle 50 000 testi.