„Ma usun jätkuvalt, et meil ei ole sanktsioone vaja. Nende kaotamise küsimus ühendab kõiki korralikke inimesi,” ütles Salvini pärast üritust laupäeval Milanos, mis tõi kokku 11 Euroopa parempopulistliku erakonna esindajad.

Salvini kordas, et majanduslikud piirangud „tekitavad kahju ega ole lahendanud midagi”. Ta märkis, et „kui tööriist ei tööta, heidetakse see kõrvale”.

„Las ma saan Euroopas juhtivatele positsioonidele ja siis näeme,” ütles Salvini, kui talt küsiti, millal sanktsioonid võiksid kaduda.

Üritusel viibis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindajana kohal Jaak Madison, kes esines ka kõnega.