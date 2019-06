Itaalia 'Ndrangheta maffiaboss põgenes Uruguay vanglast

Calabria maakonna 'Ndrangheta maffiaklanni ladvikusse kuuluv Morabito mõisteti 1990.-tel Itaalias tagaselja kokaiiniäri ja maffiasidemete eest 30 aastaks vangi. Ta vahistati 2017. aastal Uruguays, kus ta oli valenime all elanud alates 2004. aastast.

Koos temaga põgenes veel kolm vangi, kes ootasid väljaandmist Brasiiliale ja Argentinale. Siseministeeriumi sõnul põgenesid kinnipeetavad vangla lakke tehtud augu kaudu, pääsesid kõrvalasuva kortermaja rõdule ja sundisid sealset elanikku end välja laskma.

Itaalia siseminister Matteo Salvini väljendas juhtunu üle pahameelt ja nõudis põgenemise asjaolude väljaselgitamist.

È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della ‘ndrangheta, sia riuscito a fuggire da una galera dell’Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia. https://t.co/aTeaM8RDVM