Itaalia lubab turistid riiki 3. juunist

Itaalia peaminister Giuseppe Conte seiskas tavapärase elu märtsi alguses, tõkestamaks Covid-19 pandeemia levikut, mis on nõudnud riigis tänaseks enam kui 31 500 inimese elu. Toonane otsus tähendas sisuliselt turismi peatumist riigis, mille majandus on sellest suuresti sõltuv, vahendab uudisteportaal The Journal.

Ehkki Itaalia ei ole kriisi jooksul oma piire ametlikult sulgenud, lubades inimestel endiselt tööst tulenevatel või tervislikel põhjustel edasi-tagasi liikuda, keelas see turismireiside korraldamise ja kehtestas välismaalastele kahenädalase isolatsiooninõude. Alates 3. juunist lubatakse kõik külastajad aga riiki tagasi ja nad ei ole enam kohustatud end isoleerima.

Itaallased saavad 3. juunist alates liikuda ka kodumaa eri piirkondade vahel, kuigi kohalikud omavalitsused võivad nakatumise arvu suurenemise korral reisimist konkreetsetes piirkondades endiselt piirata.

Valitsuse teatel on regioonidel võimalik sinna sisenemist ja sealt lahkumist välismaale piirata piirkondliku dekreediga "seoses konkreetsete riikide ja territooriumidega, tuginedes proportsionaalsuse põhimõttele ja epidemioloogilise riski ulatusele".

Itaalia Covid-19 levik saavutas tipu juba märtsi lõpus, kuid arvestades ametnike hoiatusi, et teist lainet ei saa välistada, on peaminister Conte olnud piirangute leevendamise suhtes ettevaatlik.

Tema lähenemine on aga teinud rahulolematuks mitmeid Itaalia regioone, kellest mõned on otsustanud omaalgatuslikult piirangutest loobuda, avades kõik alates restoranidest randadeni.

Valitsus otsustas täna, et sellest tulenevalt lubatakse Itaalia restoranidel, baaridel ja juuksuritel taasavada esmaspäeval, kaks nädalat varem, kui algselt plaaniti. Ühtlasi avatakse kauplused ja itaallased saavad lõpuks näha oma sõpru ja tuttavaid, kui nad elavad samas piirkonnas.