Tegemist on sama ravimiga, mida manustati USA ekspresident Donald Trumpile vaid mõned päevad pärast tema tõsist haigestumist koroonaviirusega mullu sügisel.

Tõsi, viroloogid püüdsid ülemaailmset entusiasmi imeravimi osas leevendada: jah, monoklonaalsed antikehad blokeerivad viiruse tungimise inimkehasse, kuid see ravi on kättesaadav ainult neile, kel on võimalik kulutada miljon dollarit. Arutelu COVID-19 imelise ravimi üle sellega ka päädis: see, mis on võimalik Trumpile, ei ole võimalik keskmise ameeriklase või eurooplase jaoks.

Ootamatu pöördepunkt saabus aga mõne päeva eest, kui Itaalia ravimiameti peadirektor Nicola Magrini tuli välja pommuudisega.