Itaalia Lombardia regioon kohustab kõiki näomaske kandma

Maski puudumisel peaksid inimesed „suu ja nina katma lihtsa pearäti või salliga”, ütles Lombardia president Attilio Fontana. "Vaja on seda selleks, et tõkestada viiruse levikut, kui juhtub, et olete nakkuse kandja".

Värske seadus võeti vastu pärast seda, kui suuremate linnade, sealhulgas Rooma, Napoli, Milano ja Torino inimesed pidasid viimastel päevadel arukaks minna välja ilusat ilma nautima.

Võimude teatel kehtib näomaski kandmise kohustus esialgu vähemalt 13. aprillini, mil nn karantiinirežiim peaks üle Itaalia lõppema. Tõenäoliselt Rooma seda lähipäevadel siiski mõnevõrra pikendab.

Surve Itaalia haiglatele on hakanud leevenema, kui laupäeval teatati esmakordselt intensiivravi vajavate patsientide arvu langusest (4068-lt 3994-ni).

"See on oluline uudis, kuna see võimaldab meie haiglatel hinge tõmmata," ütles kodanikukaitseameti juht Angelo Borrelli. "Täna kasvas surmade arv 681 võrra, mis on pea kahe nädala väikseim ööpäevane tõus."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!