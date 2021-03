Itaalia läheb taas suuresti lukku

Valitsus otsustas, et alates 15. veebruarist ei tohi suuremas osas Itaalias enam uksi avada koolid, restoranid, poed ega muuseumid, vahendab BBC News.

Täielik lukkupanek ootab Itaaliat ühtlasi ees lihavõtete ajal 3. - 5. aprillini, mil kõigil elanikel palutakse püsida kodus, va erijuhtudel, näiteks tööl käimiseks või arsti külastamiseks.

73-aastane Draghi nentis reedel ajakirjanikega rääkides, et "rohkem kui aasta pärast tervishoiualase eriolukorra algust seisame kahjuks silmitsi uue nakatumiste lainega".

"Mälestus eelmisel kevadel toimunust on siiani elav ja teeme kõik, mis meie võimuses, et takistada selle kordumist," ütles Draghi, selgitades uute piirangute kehtestamist.

Tema sõnul on tegemist "proportsionaalsete ja kohaste piirangutega", tõkestamaks COVID-19 levikut olukorras, kus päevas tuleb juurde üle 20 000 uue nakkusjuhu ja sureb sadu inimesi.

Juba varasemast kehtib Itaalias öine liikumiskeeld kella kümnest õhtul kuni kella viieni hommikul ning see ei kao ka uute piirangute järel - neist on aga võimalik pääseda piirkondadel, kus 100 000 elaniku kohta on alla 250 nakatunu.