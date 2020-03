Itaalia koroonakriisi valusaim päev: valitsus sulges pea kõik tehased ja keelas väljas sportimise

Itaalia sõjaväelased on lähetatud Lombardia piirkonna suurimasse linna Milanosse, et tagada isolatsioonimeetmete järgimine. Itaalia politsei kontrollis reedel kogu riigis enam kui 223 633 inimest ning teatas kokku ligi 10 000 rikkumisest. 260 juhul oli tegemist valeandmete esitamisega selle kohta, mida isikud keelu ajal väljas tegid.

Foto: reuters

Viirusepuhangu epitsentris asuva Lombardia tervishoiusüsteem on juba mõnda aega tohutu koorma all, ent nüüd on üha enam märke sellest, et ka teistes piirkondades on viirusepuhanguga toimetulemiseks sarnane ressursipuudus, arvestades, et tervishoiutöötajate seas on palju nakatunuid.

Loode-Itaalias asuv Piemonte meditsiiniliit saatis Itaalia valitsusele laupäeval kirja, milles kutsus üles andma piirkonnale rohkem abi. “Olukord on tõsine. Järgmised päevad saavad olema dramaatilised,” tõdes liit.

Itaalia valitsus on kavatsenud hankida maske ja muid meditsiiniseadmeid ning kutsunud pensionile läinud tervishoiutöötajaid tagasi tööle nõu andma ning veel lõpetamata arstitudengeid appi eesliinile nakkusega võitlema. Itaalia suurettevõtted, sh autotootjad Fiat ja Ferrari, on samal ajal aidanud valitsuse palvel üles seada tootmisliini ventilaatorite tootmiseks.

Peaminister Giuseppe Conte ütles laupäeval, et 3500 pensionile jäänud või mittetöötavat Itaalia arsti on reageerinud kiireloomulisele taotlusele kolleegidele appi minna.

Itaalia õhujõud on hakanud vedama suuri koguseid meditsiinitarbeid, mida valitsus hangib välismaalt, sh tuuakse kohale kolm miljonit maski Egiptusest ja Indiast, samal ajal kui Hiinast on lubatud teele saata 100 ventilaatorit.