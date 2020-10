Itaalia kehtestas karmimad koroonameetmed uue täieliku lukustamise vältimiseks

Itaalias registreeriti suurim päevane nakatumine teist päeva järjest. Pühapäeval teatati 11 705 uuest juhtumist, mis ületas laupäeval püstitatud rekordi 10 925, vahendab BBC News.

Itaalia sai kevadel pandeemia alguses Euroopa riikidest suurima löögi. Kokku on seal nüüdseks registreeritud 414 000 juhtumit. 36 500 surmajuhtumiga on Itaalia Suurbritannia järel Euroopas teisel kohal.

„Me ei saa aega raisata, me peame kehtestama meetmed, et vältida üldist lukustamist, mis seaks majanduse tõsisesse ohtu,” ütles peaminister Conte oma telepöördumises. „Valitsus on siin, aga igaüks peab tegema oma osa.”

Conte lisas: „Kõige efektiivsemad meetmed on endiselt põhilised ettevaatusabinõud: mask, distants ja käte hügieen. Me peame pöörama tähelepanu olukordadele, kus me kaotame valvsuse – koos sugulaste ja sõpradega. Nendes olukordades on vaja maksimaalset ettevaatust.”

Muudatused koolides puudutavad peamiselt gümnaasiumiõpilasi. Tunnid algavad hiljem ja nõutakse rohkem distantsõpet.

Baarid ja restoranid suletakse keskööl, aga pärast kella 18 on lubatud vaid teenindamine lauas. Ühes grupis võib maksimaalselt koos olla kuus inimest.

Kohalikud konverentsid ja festivalid on keelatud.

Amatöörtasemel kontaktspordiga ei tohi tegeleda.

Mitmed Euroopa riigid on oma reegleid viiruse teise laine tingimustes karmistanud.

Prantsusmaal oli laupäeval rekordarv, 32 427 uut juhtumit ja veel 30 000 lisandus neid ka eile.

Kinnitatud juhtumite arvu kasvu tuleb samas vaadelda suurenenud testimise taustal võrreldes esimese lainega.

Prantsusmaal kehtib kella 21-st kuni 6-ni öine liikumiskeeld üheksas suuremas linnas vähemalt järgmise kuu. Trahv selle rikkumise eest on 135 eurot.

Belgias on alates tänasest neljaks nädalaks suletud kõik baarid ja restoranid, liikumiskeeld kehtib keskööst kella viieni hommikul ja alkoholi müük on keelatud pärast kella 20.

Šveits reageeris eile nakatumise järsule kasvule, muutes alates tänasest näomaskid avalikes siseruumides kohustuslikuks. Keelatud on enam kui 15 inimese avalikud kogunemised.