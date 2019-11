Itaalia holokausti üle elanud senaator võeti tapmisähvarduste pärast politsei kaitse alla

Itaalia eluaegne senaator Segre kutsus parlamenti üles asutama komitee vihkamise vastu võitlemiseks. Algatus pälvis toetuse, vaatamata paremäärmuslike erakondade vastuseisule, vahendab BBC News.

Matteo Salvini juhitud Liiga, paremtsentristliku Forza Italia ja paremäärmusliku Fratelli d’Italia (Itaalia Vennad) liikmed jäid eelmisel nädalal Milanos toimunud hääletusel erapooletuks.

Algatuses kutsuti üles asutama Itaalias erakorraline komisjon, et võidelda kõigi rassismi, antisemitismi ning rahvuslikul ja usulisel alusel viha ja vägivalla õhutamise vormide vastu.

Segre ütles pärast hääletust, et erapooletuks jäämine pani ta end senatis marslasena tundma.

„Ma koputasin kõigi südametunnistusele ja arvasin, et vihkamisevastast komisjoni aktsepteerivad põhimõttena kõik,” ütles Segre ajalehe La Repubblica vahendusel.

Pärast seda on Segre teatanud, et on saanud kuni 200 vihasõnumit päevas.

Mõned ähvardused on olnud nii tõsised, et Milano prefekt Renato Saccone kutsus kolmapäeval kokku julgeoleku ja avaliku korra komitee, kus otsustati, et Segre vajab politsei kaitset.

Segret saadavad nüüd kaks karabinjeeri.

Milano prokuratuur teatas, et algatas senaatorile saadetud vihasõnumite üle juurdluse ja on palunud Itaalia terrorismivastase politsei abi.