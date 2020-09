Itaalia endine peaminister Berlusconi on koroonaviiruse põhjustatud kopsupõletikuga haiglas

Berlusconi veetis öö Milano haiglas jälgimise all pärast positiivse proovi andmist kolmapäeval. Tema erakond Forza Italia teatas varem, et seisund ei anna põhjust muretsemiseks, vahendab BBC News.

Koroonaviirusega on nakatunud ka Berlusconi elukaaslane, 30-aastane Marta Fascina ja kaks last. Pärast puhkust Sardiinias oli Berlusconi koos Fascinaga Milano lähedal Arcores eneseisolatsioonis. Nakatumisnäitajad Sardiinias on praegu kõrgemad kui mujal Itaalias.

„Vajalik oli väike ettevaatusabinõuna hospidaliseerimine, et jälgida Covid-19 kulgu, aga temaga on kõik korras,” teatas Forza Italia senaator Licia Ronzulli.

Berlusconi viidi San Raffaele haigla isolatsiooniosakonda. Kahepoolne kopsupõletik on koroonaviiruse patsientide tavapärane komplikatsioon.

Varem oli Berlusconi ihuarst dr Alberto Zangrillo öelnud, et sümptomid puuduvad.

Eile saatis Berlusconi parteiaktivistidele Genovasse telefonisõnumi, milles ütles, et jätkab tööd valimiskampaaniaga nii hästi, kui suudab. Ta on ka öelnud, et ei tea, kuidas viiruse sai.

Itaalias toimuvad 21.-22. septembril kevadel koroonapandeemia tõttu edasi lükatud regionaalvalimised.

Eelmisel kuul võõrustas Berlusconi oma Sardiinia luksusvillas ärimees Flavio Briatoret, kellel testiti koroonaviirus augusti lõpus. Briatorel on Sardiinias ööklubi nimega Miljardär.

