Itaalia arstid ootavad märki, et karantiin toimib, sest plaan B-d pole

"Juba kolmapäeval ootasime, et pärast 10 päeva möödumist nende uute meetmete jõustamisest on oodata muutusi... kuid numbrid on endiselt tõusuteel," ütles Palù CNN-ile. "Nii et ma ei usu, et me suudame täna enam midagi ennustada."

Palù ütles, et kui vaadata graafikul uute nakkusjuhtumite arvu, siis kõvera kalle tõuseb endiselt, mistõttu on väga keeruline kui mitte pea võimatu ennustada, millal karantiin käegakatsutavaid tulemusi hakkab andma. Ja kuigi haiguspuhang on endiselt koondunud riigi põhjaossa, on piirkondi raske võrrelda. "Viirusel pole piiri. Isegi mitte (Itaalias)," tõdes ta.

Palù usub siiski, et karantiinile pole alternatiivi, kui kõik sellest kinni peavad, sest kodanike õigused ei saa rahva tervist tahaplaanile lükata. "Me ei saa nõuda meie käes olevalt informatsioonilt demokraatlike normide omaks võtmist, peame tuginema ekspertidele."

Varasem karantiin oleks pidanud Itaalias olema laiem ja rangem, leiab Palù. Tema meelest tehti viga, kui keskenduti ainult üheteistkümnele punasesse tsooni paigutatud kogukonnale, ja ka praegu peaks karantiin olema karmim, leidis ta. "Me oleksime pidanud tegema rohkem teste Lombardias, kus oli viiruse leviku tuumik. Teil pole mõtet proovida korra nädalas supermarketisse minna. Te peate oma väljas viibimise aega piirama, isoleerimine on põhiline."