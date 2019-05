Istanbulis korraldatakse kohalikud valimised opositsiooni võidu tõttu uuesti

President Recep Tayyip Erdoğani Õigluse ja Arengu Partei (AKP) väitis, et opositsioonilise erakonna CHP napi võidu taga Istanbulis olid reeglite rikkumine ja korruptsioon, vahendab BBC News.

CHP esindaja Ekrem İmamoğlu, kes peaks saama Istanbuli linnapeaks, nimetas otsust reetlikuks.

Valimiste uuesti korraldamine on kutsunud Istanbulis esile meeleavaldusi.

AKP esindaja valimiskomisjonis Recep Özel ütles, et uued valimised viiakse läbi, sest mõned valimisametnikud ei olnud riigiteenistujad ja mõnesid valimistulemuste dokumente ei allkirjastatud.

CHP aseesimehe Onursal Adıgüzeli sõnul näitab aga valimiste uuesti korraldamine, et AKP vastu võitmine on ebaseaduslik. Adıgüzel kuulutas Twitteris, et otsus on puhas diktatuur.

„See süsteem, mis astub üle rahva tahtest ega järgi seadust, ei ole demokraatlik ega seaduslik,” kirjutas Adıgüzel.

İmamoğlu mõistis oma kõnes hukka valimiskomisjoni, mis on tema sõnul riigi valitseva erakonna mõju all.

„Me ei tee oma põhimõtete osas kunagi kompromissi,” ütles İmamoğlu. „See maa on täidetud 82 miljoni patrioodiga, kes võitlevad... kuni demokraatia viimse hetkeni.”

Kohalikud valimised toimusid Türgis 31. märtsil ja neid peeti referendumiks Erdoğani tegevuse üle järsu majanduslanguse tingimustes.

Kuigi AKP juhitud allianss võitis üleriiklikult 51 protsendiga, saavutas sekularistlik CHP võidu pealinnas Ankaras, riigi suuruselt kolmandas linnas İzmiris ja suurimas linnas Istanbulis, kus Erdoğan on ise kunagi linnapea olnud.