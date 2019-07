Islandis muutuvad isikunimed sooneutraalseks

Kui seadus jõustub, saavad inimesed vaid 3-5-päevase ooteajaga nime muuta, teatas Islandi ringhääling RÚV Iceland Review’ vahendusel.

Seni on Islandi nimeseaduses kirjas olnud, et „tüdrukutele tuleb anda naissoost nimed ja poistele meessoost nimed”.

Uue seaduse järgi võivad isikud, kes registreerivad oma sooks „X”, võtta ka sooneutraalse isa- või emanime. Islandlastel on tavaliselt lisaks eesnimele isanimi või harvem emanimi, mis lõpeb sõnadega -son (poeg) või -dóttir (tütar). Edaspidi saab valida ka sooneutraalse lõpu -bur, mis tähendab lihtsalt kellegi laps olemist. End naiseks või meheks registreerivad isikud peavad siiski kasutama -dóttir’it või -son’i.

Islandi kodanike registri juht Margrét Hauksdóttir ütles, et oodata on palju nimemuutmisavaldusi, sest on hulgaliselt inimesi, kes on oodanud, et seadus lubaks neil seda teha.