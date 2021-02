Islandil võeti albaanlase mõrvaga seoses teiste hulgas vahi alla ka Eestist pärit isik

Kõik üheksa jäeti vahi alla tänase või homseni, teatas ajaleht Morgunblaðið.

Politsei esindaja Margeir Sveinsson ütles, et loodab, et see annab politseile piisavalt aega juhtum lahendada. Kui ei, taotleb politsei vahi all hoidmise aja pikendamist.

Ülekuulamised toimusid kogu nädalavahetuse.

Morgunblaðiði teatel on vahi all olevad isikud pärit Islandilt, Albaaniast, Leedust, Portugalist, Hispaaniast, Eestist ja Rumeeniast.

Politsei on keeldunud vastamast, kas mõrvarelv on leitud.

Mõrv arvatakse olevat seotud võimuvõitlusega narkootikumidega tegelevas allilmas. Islandi ülikooli kriminoloogiaprofessor Helgi Gunnlaugsson ütles eelmisel nädalal Morgunblaðiðile, et mõrval on kõik Reykjavíki kõige tavalisemas piirkonnas toimunud hukkamise tunnused ja ta kardab, et see kujutab endast uut tegelikkust Islandi ühiskonnas.