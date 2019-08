Islandil peeti esimese kliimamuutuse tapetud liustiku matuseid

Paljale kivile, mida varem kattis Okjökulli liustik, kinnitati pronksplaat, „kiri tulevikku”, millel on öeldud, et tegemist on esimese Islandi liustikuga, mis on liustikustaatuse kaotanud ja järgmise 200 aasta jooksul oodatakse kõigi Islandi liustike kadumist, vahendab AFP.

Tseremooniaks ronis mäesti üles umbes sada inimest, kelle hulgas olid ka Islandi peaminister Katrín Jakobsdóttir, ÜRO endine inimõiguste volinik Mary Robinson ning kohalikud teadlased ja nende kolleegid USA-st, kes mälestusürituse algatasid.

„Ma loodan, et see tseremoonia ei ole inspiratsioon mitte ainult meile siin Islandil, vaid ka ülejäänud maailmale, sest see, mida me siin näeme, on vaid kliimakriisi üks nägu,” ütles Katrín Jakobsdóttir.

Island kaotab umbes 11 miljardit tonni jääd aastas ja teadlased kardavad, et kõik Islandi enam kui 400 liustikku on kadunud aastaks 2200. Praegu katavad liustikud 11% Islandi pindalast.