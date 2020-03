Island teatas kõrgest koroonaviiruse ohust Austria Alpides

Islandi terviseamet määratleb viimase seisuga kõrge nakkusohuga piirkondadena Hiinat, Itaaliat, Lõuna-Koread, Iraani ja Ischgli suusakuurorti Austrias, soovitades nendesse piirkondadesse tarbetuid reise vältida.

Ischgl on vald Paznauni orus Landecki ringkonnas Austria Tirooli liidumaal. Selle talispordikeskus Silvretta Arena Ischgl-Samnaun on ühendatud Samnauni suusakuurordiga üle piiri Šveitsis. Kokku kuulub see suusapiirkond suurimate suusakuurortide hulka Alpides.

Ischgl on tuntud elavate après-ski pidude ja ööelu poolest.

Reykjavík otsustas lisada Ischgli riskipiirkondade hulka pärast seda, kui sel nädalal tuvastati sealt naasnud turismigrupi viiel liikmel koroonaviirus Covid-19.