Islamiriik võttis omaks rünnaku Afganistani vanglale, milles hukkus vähemalt 29 inimest

Kaheksa ründajat tapeti ligi 20 tundi kestnud lahingu käigus, teatas Nangarhari provintsi esindaja, vahendab BBC News.

Hulk vange on kadunud.

Vanglas oli rünnaku alguse ajal 1793 vangi, kellest enamik on Talibani ja Islamiriigi võitlejad, teatas allikas AFP-le. Pole selge, kas rünnak korraldati teatud kindlate vangide vabastamiseks.

Provintsi esindaja sõnul on 1025 põgenenud vangi vanglasse tagasi viidud ja 430 päästetud. Üle 50 inimese sai vigastada.

Põgenema pääsenute ega tapetute täpset arvu ei ole avaldatud.

Rünnak toimus Afganistani valitsuse ja Talibani vahelise ajutise relvarahu kolmandal ja viimasel päeval. Sadu Talibani vange vabastati, et rahuläbirääkimised uuesti käima saada.

Varem võttis vastutuse rünnaku eest Taliban, mis on Islamiriigi suur rivaal.

Laupäeval teatas Afganistani luureteenistus, et on tapnud Jalalabadi lähedal Islamiriigi ühe tippsõjapealiku Assadullah Orakzai, kes on väidetavalt olnud seotud mitmete surmavate rünnakutega Afganistani julgeolekujõudude vastu.

Nangarhari provints oli Islamiriigi esimene kants Afganistanis. Islamiriik on seal endiselt kohal, kuigi valitsusametnikud väitsid eelmisel aastal, et selle kohalik haru Islamiriik Khorasan on täielikult alistatud.