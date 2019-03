Islamiriik lasi maha oma kunagise võitleja Osama bin-Bieberi

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: AP

Ajaleht The Sunday Times kirjutab luureallikatele toetudes, et britt, keda oma ea tõttu tunti nime all Osama bin-Bieber, hukati terroriorganisatsiooni Islamiriik poolt, mille liige mees ise oli.