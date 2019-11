Islamiriik kinnitas Baghdadi surma ja teatas, et uus juht on Abu Ibrahim al-Hashemi

USA eriväed ründasid kompleksi, kus Baghdadi end Süürias varjas, nädalavahetusel. Baghdadi põgenes tupikuga lõppenud tunnelisse ja lasi end õhku, vahendab BBC News.

Islamiriik kinnitas eile ka oma kõneisiku Abu al-Hasan al-Muhajiri surma. Viimane hukkus Põhja-Süürias USA ja kurdi jõudude ühisoperatsioonis veidi aega pärast Baghdadi surma. Saudi Araabia kodanikku peeti Baghdadi võimalikuks järglaseks.

Islamiriigi uus kõneisik Abu Hamza al-Qurashi kutsus kõiki moslemeid vanduma truudust Abu Ibrahim al-Hashemile.

Hashemi nimi ei ole julgeolekujõududele tuttav ja arvatakse, et see on „sõjanimi”.

Islamiriik ei ole oma uut juhti tutvustanud ega avaldanud tema fotot, aga tema kohta öeldi „väljapaistev figuur džihaadis”.

Islamiriigi teates öeldi, et Hashemi on veteranist džihadistlik võitleja, kes on ka varem USA vastu võidelnud.

Nimega „al-Qurashi” annab Islamiriik mõista, et Hashemi väidab end olevat pärit prohvet Muhamedi Qurayshi hõimust. Vanade sunniidi õpetlaste jaoks oli see võtmetähtsusega kaliifiks saamiseks.