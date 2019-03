Islamiriigi viimasele kantsile antakse turmtuld, viimati alistus 3000 džihadisti

Islamiriigi viimased tulihingelised võitlejad, kes oma „kalifaadi” riismeid kaitsevad, andsid aga vastulöögi enesetapurünnakute lainega, teatasid kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud, vahendab AFP.

Islamiriik valitses kunagi osas Süüriast ja Iraagist miljonite inimeste üle, aga on nüüdseks kaotanud pea kogu selle territooriumi, välja arvatud väike jõeäärne ala Bahhouzi külas Iraagi piiri lähedal.

Viimastel nädalatel on sealt välja voolanud tuhandeid mehi ja naisi, kes on takistanud USA toetatud Süüria Demokraatlike Jõudude edasiliikumist, sest inimesi on tulnud evakueerida.

USA juhitud koalitsiooni õhurünnakute toel jätkati pühapäeval suurtükituld Islamiriigi võitlejate vastu pärast hoiatust, et nende aeg alistuda on möödas.

Kolm ööd järjest andsid Süüria Demokraatlikud Jõud džihadistide eelpostidele marutuld.

„Islamiriigi viimased hetked on alanud,” ütles Süüria Demokraatlike Jõudude esindaja Jiaker Amed AFP-le.

Täna hommikul tehti õhurünnakutes paus, aga kokkupõrked jätkusid, sest tagasi tuli lüüa Islamiriigi vasturünnak.

Amedi sõnul võib see olla Islamiriigi viimane rünnak.

Eile teatas Süüria Demokraatlike Jõudude esindaja Mustefa Bali, et pärast ränka pommitamist öösel alistus umbes 3000 džihadisti.

„Lahing käib ja viimne tund on nüüd lähemal kui kunagi varem,” ütles Bali Twitteris.

Alates detsembrist on Islamiriigi viimasest kantsist lahkunud umbes 60 000 inimest, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus. Umbes kümnendik neist on arvatavad džihadistid.