ISISe pruut, kes tahtis Londnonisse naasta, jäi ilma nii kodakondsusest kui lapsest

Theresa May valitsus otsustas mõne nädala eest, et jätab Shamima Begumi kodakondsusest ilma, põhjendades seda sellega, et naine kujutab oma endise kodumaa julgeolekule ohtu ning tal on oma ema kaudu võimalik vajadusel taotleda ka Bangladeshi kodakondsust, vahendab uudisteleht The Guardian.

Värske teade, et 19-aastase Bengumi laps suri, tõi kriitikat May valitsuse aadressil, mis selle peale tõdes, et iga lapse surm on tõepoolest tragöödia, ent rõhutas, et tuleb arvestada ka sellega, millistel kaalutlustel naine kodakondsusest ilma jäeti.

Toona 15-aastane Bethnal Greeni akadeemia õpilane Begum lahkus eakaaslastest kooliõdede Amira Abase ja Kadiza Sultanaga 2015. aasta veebruaris Suurbritanniast, suundudes Türki ja sealt edasi juba Süüriasse, asudes elama terroriorganisatsiooni toona de facto pealinna Raqqasse, kus ta abiellus Hollandist pärit pühasõdalasega.

Tüdruk pälvis hiljuti taas avalikkuse tähelepanu pärast seda, kui ajalehe The Times reporter leidis ta eelmisel kuul rasedana ühest Põhja-Süüria põgenikelaagrist. Ta ütles usutluses, et soovib peagi sündiva lapse pärast naasta oma endisele kodumaale Suurbritanniasse, ning jutustas elust pühasõdalaste juhtimisel ja oma kahe esimese lapse surmast seoses meditsiilise abi puudumisega.