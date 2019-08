ISIS-e pruudid pussitavad Süüria laagris valvureid ja pilluvad abitöötajaid kividega

Märtsis olid kurdide juhitud Süüria demokraatlikud väed kuulutanud nn kalifaadi alistatuks, kui külast olid viimased võitlejad välja aetud. Kümned tuhanded inimesed, enamjaolt naised-lapsed veeti piirkonnast bussidega kurdide valvatud laagritesse.

Nüüd elab taolistes laagrites umbes 12 000 välismaalast, nende hulgas 4000 naist ja 8000 last. „Meie tulime laagrisse ainult Baghdadi käsu tõttu," teatas Suhaib. Oma Iraagis elavat peret pole naine juba pea kolm aastat näinud, kuid koju tagasi ta ei kibele. „Minu ainus soov on see, et kalifaat sünniks uuesti ja ma saan sinna paikseks jääda," rääkis ta.

Humanitaarabi Al-Holi laagris. Foto: DELIL SOULEIMAN, AFP

Al-Holi laagris on kõikjale paigutatud turvakaameraid ja julgeolek on eriti tugev laagri selles aiaga eraldatud osas, kus kurdi väed valvavad välismaiseid naisi. Erinevalt vabalt ringi liikuda tohtivatest süüria ja iraagi naistest käivad need kõrge riskitasemega vangid ringi vaid relvastatud valve saatel, kui neil on vaja turule või humanitaarabi järele minna.

„Nad näevad meid vaenlastena ja see tekitab probleeme," teatas Kurdi väe juht Amer Ali AFP-le. Mitmed naised on tema sõnul üritanud laagrist põgeneda.

Hiljuti ilmus sotsiaalmeediavõrgustikesse video, kus nägi Al-Holi laagri elektriposti otsa tõmmatud ISIS-e lippu, mille ümber rõõmustasid musta riietunud naised. Lapsed skandeerisid sealsamas: „Allahu akbar" („Jumal on suur").

Laagris pole probleeme mitte ainult naiste, vaid ka lastega, kelle emad on neid välja õpetanud valvurite pihta kive loopima.