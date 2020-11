Isamaa Parempoolsed: Mart Helme on parandamatu. Partei eestseisus peab arutama tema jätkamist ministrina

"Mart Helme on enda sõnavõttudega näidanud, et ta on parandamatu ning tema tänane räiges toonis avaldus meie olulisima liitlase USA järgmise presidendi aadressil kahjustab otseselt Eesti julgeolekuhuve. Teisipäeval kogunev Isamaa eestseisus peab arutama, kas Mart Helme jätkamine selles valitsuses, kus on Isamaa, on võimalik,“ ütles Kübar.

Kübara sõnul ei nõustu Parempoolsed erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri öelduga, et Helmede arutelu USA valimistest oli täiesti tavaline teemade käsitlus. "Helmede tekitatud probleeme ei saa ignoreerida või pisendada, need on juba ammu ületanud sisepoliitilise mõõtme ja kahjustavad meie riigi huvisid maailmas," lisas Kübar.

Mart Helme, Martin Helme ning Jaak Madison arutasid saates "Räägime asjast", et USA valimistulemused on võltsitud ning Joe Bideni presidendiks saamine oleks Ameerika allakäigu algus.

Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.