Isamaa Euroopa mõttekaaslaste juhiks valitud Tusk lubas võidelda populistide, manipulaatorite ja autokraatide vastu

„Me ei ohverda selliseid väärtusi nagu kodanikuvabadused, õigusriik ja sündsus avalikus elus julgeoleku ja korra altarile, sest lihtsalt ei ole vajadust,” ütles Tusk.

„Me ei saa anda julgeoleku ja korra valdkonda ära poliitilistele populistidele, manipulaatoritele ja autokraatidele, kes panevad inimesed uskuma, et vabadust ei saa lepitada julgeolekuga, piiride kaitsmist liberaalse demokraatiaga ja efektiivset valitsemist õigusriigiga,” kirjutas Tusk Twitteris.

We cannot give away the sphere of security and order to political populists, manipulators and autocrats, who make people believe that freedom cannot be reconciled with security, protecting our borders with liberal democracy, and an effective governance with the rule of law. pic.twitter.com/xbSjVovgGi