Iraanis suri koroonaviirusesse riigi kõrgeimat juhti ajatolla Khameneid nõustava kogu liige

Seotud lood: Koroonaviirusesse surnute arv üle maailma ületas 3000 piiri

Kuigi Iraan on sulgenud viiruse levikut takistada püüdes koolid ja ülikoolid, on suured šiiidi mošeed avatuks jäänud, vaatamata tsiviilvõimude üleskutsele need sulgeda. Viirus ongi enim levinud pühades linnades Mashhadis ja Qomis, kus on suured pühamud. Šiiitidel on kombeks mošeid puudutada ja suudelda. Võimud on püüdnud mošeid desinfitseerimisvahendiga puhastada.

Politsei vahistas mehe, kes postitas video, milles lakkus Mashhadis Imaam Reza mošee metalltara. Sinna on maetud Iraani tähtsaim šiiidi pühak. Mees ütles videos, et lakkus metalli, et teised saaksid rahuliku meelega pühamut külastada.