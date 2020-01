Iraani välisminister: Trump ei austa rahvusvahelist õigust ja on valmis sõjakuritegudeks

„Mis on tähtis on see, et Trumpi režiim mõistaks, et kõik selles regioonis paranes pärast JCPOA-d (Iraaniga sõlmitud tuumalepe – toim),” ütles Zarif. „Me nägime normaalseid valimisi Iraagis, normaalseid valimisi Liibanonis ... meil oli pingete vähendamine Süürias ... mis juhtus? Ühendriigid alustasid maksimaalse surve kampaaniat, terroriseerides Iraani rahvast, muutes iraanlaste jaoks keeruliseks isegi toidu ja ravimite saamise.”

Zarifi sõnul alustas USA sõda juba kaua aega tagasi, USA hävitas stabiilsuse regioonis ja USA õõnestas julgeolekut regioonis.

„Me kaitseme oma territooriumi, me kaitseme oma rahvast,” ütles Zarif. „Ühendriigid võivad kaitsta Ühendriike, aga Ühendriigid ei saa väita, et nad kaitsevad Ühendriike mitme tuhande miili kaugusel.”

Zarif keeldus rääkimast, kuidas kavatseb Teheran Soleimani tapmise eest kätte maksta.

„Meie poolel on selles regioonis inimesed,” ütles Zarif. „Ilus sõjaline varustus ei valitse maailma, maailma valitsevad inimesed. President Trump peab tegelikkuse suhtes silmad lahti tegema, et selle regiooni inimesed on raevus, selle regiooni inimesed tahavad, et Ühendriigid välja läheksid.”

„Meie oleme siin ja meie ei liigu,” lisas Zarif. „Meie oleme olnud siin aastatuhandeid, Ühendriigid on uustulnuk.”