Viis alust, mis arvatavasti kuulusid Iraani revolutsioonilisele kaardiväele, lähenesid eile Pärsia lahel Briti naftatankerile ja nõudsid, et see peatuks lähedal Iraani vetes, aga taganesid, kui neid hoiatas Briti sõjalaev, teatasid USA ametnikud, vahendab Reuters.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi tegi täna avalduse, milles eitas kõike.

„Nähtavasti on Briti tanker läbi sõitnud. See, mida nad ise on öelnud ja väited, mis on esitatud, on pingete tekitamiseks ja nendel väidetel pole mingit väärtust,” ütles Zarif Farsi vahendusel.