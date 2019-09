Iraani välisminister: ma ei ole kindel, et suudame sõda vältida

„Ma ei ole kindel, et suudame sõda vältida. Olen kindel, et me ei alusta seda, ja olen ka kindel, et kes iganes seda alustab, ei ole see, kes selle lõpetab,” ütles Zarif USA poliitikaprogrammile Face the Nation.

Välisminister süüdistas USA president Donald Trumpi administratsiooni "poseerimises", kommenteerides viimase plaani saata väed Saudi Araabiasse pärast eelmisel nädalal seal toimunud droonirünnakuid kahe naftarajatise vastu.

"Arvan, et selle teema käsitlemisel on kõik liikumas valesse suunda," tõdes Zarif.

Trump ja tema välisminister Mike Pompeo on öelnud, et naftarajastise ründamise taga oli Iraan, nimetades seda "sõjaaktiks". Zarif eitas aga usutluses USA telekanalile taas kategooriliselt Teherani osalust.