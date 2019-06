Iraani välisminister: kes Iraaniga sõda alustab, ei lõpeta seda

Zarif tegi selle avalduse külas viibiva Saksamaa välisministri Heiko Maasi kõrval seistes, vahendab Associated Press.

Maas on Teheranis, et püüda päästa 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumakokkulepet, mille üks allkirjastanu on Saksamaa.

Zarif tuli pärast pikka eravestlust Maasiga pressikonverentsile Teheranis sünge näoga. Eile ütles Maas, et Iraani ballistiliste rakettide programm on problemaatiline.

USA taandus Iraani tuumaleppest üle aasta tagasi. Mais teatas Teheran, et alustab uraani tuumarelvakõlblikumaks rikastamist, kui Euroopa ei paku 7. juuliks kokkuleppele uusi tingimusi.