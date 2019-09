Iraani välisminister ähvardas USA või Saudi Araabia rünnaku korral täiemõõdulise sõjaga

Zarif ütles CNN-ile, et Iraan loodab konflikti vältida ja on valmis oma regionaalsete rivaalide Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega rääkima. Läbirääkimiste juurde naasmist USA-ga aga ei juhtu, kui Washington ei kaota kõiki sanktsioone, mida on lubatud 2015. aasta tuumaleppega.

Zarif eitas taas Teherani osalust nädalavahetuse rünnakus Saudi Araabia naftarajatiste vastu, mis suurendasid dramaatiliselt pingeid regioonis. Zarif ütles, et Jeemeni Iraani toetatud Houthi mässulised, kes rünnaku eest vastutuse võtsid, on oma sõjalisi võimekusi suurendanud ja on nüüd võimelised selliste keeruliste operatsioonide läbiviimiseks.

Zarif ei suutnud aga esitada tõendeid, et Houthid saatsid välja Saudi Araabiat tabanud droonid ja raketid.

„Mul ei saa olla mingit kindlust, et nemad seda tegid, sest me ainult kuulsime nende avaldust,” ütles Zarif. „Ma tean, et meie seda ei teinud. Ma tean, et Houthid tegid avalduse, et nemad tegid seda.”

Küsimusele, milline tagajärg oleks USA või Saudi Araabia sõjalisel rünnakul Iraani vastu, vastas Zarif: „Täiemõõduline sõda.”