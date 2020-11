Iraani tuumarelvade juhtivteadlane lasti maha

Fakhrizadeh on väidetavalt Iraani tuumarelvade programmi juht. Teda tulistati Absardis, see asub 70 kilomeetri kaugusel Iraani pealinnast Teheranist. Neli ründajat avasid mehe suunas tule. Enne tulistamist olid tunnistajad kuulnud plahvatust.

Teadlast üritati elustada, kuid see ei õnnestunud. Lisaks sai Fakhrizadeh' turvamees viga. Iraani kaitseminister kinnitas teadlase surma, tema ründajad tituleeriti terroristideks.

Iisrael väitis 2018. aastal, et Fakhrizadeh' puhul on tegemist Iraani tuumarelvade programmi juhiga. Sama aasta aprillini polnud avalikkusel ühtegi pilti teadlasest ning teda varjutas saladusloor. Iisrael on süüdistanud Iraani tuumarelvade varjamises.