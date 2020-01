Iraani tuumaleppe Euroopa osapooled käivitasid selle vaidlusmehhanismi

Kokkuleppe teised osapooled - Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Hiina ja Venemaa – on püüdnud kokkulepet elus hoida. Sanktsioonid on põhjustanud Iraani naftaekspordi kokkuvarisemise, valuuta kursi kukkumise ja inflatsiooni kasvu.

Prantsuse, Saksa ja Briti välisministrid kordasid ühisavalduses kahetsust USA otsuse üle tuumaleppest taganeda ja rõhutasid, et tahavad seda säilitada.

Ministrid teatasid, et nende riigid, mida nimetatakse kokku E3-ks, on näinud tõsiselt vaeva Iraani tagasitoomiseks lepingust kinnipidamise juurde ning teinud diplomaatilisi algatusi pingete deeskaleerimiseks ja Iraani ja USA tagasi toomiseks läbirääkimiste lauda.

„E3 jääb täielikult kindlaks sellele diplomaatilisele jõupingutusele ja kavatseb seda jätkata niipea, kui asjaolud lubavad,” lisatakse avalduses.

„Vahepeal on aga Iraan jätkanud JCPoA-s (tuumaleppe ametliku nimetuse lühend - toim) paika pandud põhiliste piirangute rikkumist. Iraani tegevus ei ole kooskõlas tuumakokkuleppe sätetega ning sellel on üha tõsisemad ja tagasipöördumatud mõjud [tuumarelvade] levikule,” teatas E3. „Me ei aktsepteeri argumenti, et Iraanil on õigus vähendada JCPoA järgimist.”

E3 teatas, et Iraani 5. jaanuari otsus peatada viimane põhiline kohustus seoses uraani rikastamisega – piirang uraani rikastamise tsentrifuugide arvule – ei jätnud muud võimalust, kui asuda tegevusse JCPoA raames muu hulgas vaidlusmehhanismi kaudu.