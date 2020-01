Iraani saadik ÜROs: USA alustas meie vastu sõda, vastame samaga

Teherani esindav diplomaat Majid Takht Ravanchi ütles reedel telekanalile CNN, et raketirünnak oli "USA sõjaakt Iraani rahva vastu", vahendab uudisteportaal The Hill.

"USA alustas sõda mõrvaga, terroriaktiga ühe meie tippkindrali vastu. Seega mida muud saab Iraanilt oodata? Me ei saa lihtsalt vaikida. Me peame tegutsema ja me tegutseme," väitis Ravanchi.

"Toimunu ees ei ole võimalik lihtsalt silmi sulgeda: kättemaks tuleb kindlasti, karm kättemaks," tõotas suursaadik. "Sõjalise sammu vastuseks on sõjaline samm. Kes selle teeb, kus ja millal - seda näitab tulevik."