Iraani revolutsioonikaart ähvardas edasistele rünnakutele vastata Ameerikas, Dubais ja Haifas

Samuti lubas revolutsiooniline kaardivägi, et kui pommitatakse Iraani territooriumi, võetakse sihikule Dubai Araabia Ühendemiraatides ja Haifa Iisraelis.

Iraani telekommunikatsiooniminister Mohammad Javad Azari Jahromi kirjutas Twitteris: „Kaduge kus kurat meie regioonist!”

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif kirjutas Twitteris: „Iraan võttis kasutusele ja viis täide proportsionaalsed meetmed enesekaitseks ÜRO harta artikli 51 järgi, võttes sihikule baasi, kust lähtus argpükslik relvastatud rünnak meie kodanike ja kõrgete ametnike vastu. Me ei otsi sõja eskalatsiooni, aga kaitseme end igasuguse agressiooni vastu.”

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.