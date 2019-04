Iraani president Rouhani: ülemaailmse terrorismi liider on USA

Oma väidete toetuseks viitas Rouhani Iran Airi reisilennuki allatulistamisele 1988. aastal USA sõjalaevalt USS Vincennes välja lastud rakettidega.

„Te olete teinud kõikmõeldavaid asju. Milline jõud oli see, kes tulistas alla meie tsiviillennuki Pärsia lahe vete kohal?” küsis Rouhani, lisades, et see oli mõeldud Iraani hirmutamiseks.

„Te tahtsite öelda Iraani riigile, et meil ei ole mingeid punaseid jooni, te tahtsite öelda, et me tapame ka lapsi, te tahtsite öelda, et me tapame ka naisi,” lausus Rouhani, teatades, et USA edastab kogu maailmas terrorismisõnumit.