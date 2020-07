Iraani president: koroonapuhangu tõttu meie oma majandust enam kinni ei saa panna

Iraan peab terviseprotokolle järgides jätkama „majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist tegevust“, ütles president Hassan Rouhani Iraani COVID-19 nõukogu kohtumisel.

"Kõige lihtsam lahendus on peatada kõik tegevused, kuid järgmisel päeval tuleksid inimesed välja protestima (tekkiva) kaose, nälja, raskuste ja surve tõttu," lisas ta.

Islamivabariik on alates veebruari lõpust näinud tõsist vaeva, et ohjeldada COVID-19 puhangut, mis on seal nõudnud üle 12 400 elu ja nakatunud enam kui 252 000 inimest.

Alles neljapäeval jättis ühe päeva jooksul elu 221 Iraani elanikku, mida on rohkem kui ühelgi päeval alates puhangu algusest.

Tänavu märtsis sulges riik koroonaviiruse tõttu koolid, tühistas avalikud üritused ja keelas liikumise oma 31 provintsi vahel. Juba aprillist hakkas aga Rouhani valitsus järk-järgult piiranguid leevendama, et taaskäivitada riigi sanktsioonide tõttu kiratsev majandus.

Haiguspuhangu hiljutine halvenemine on sundinud ametivõime astuma siiski uusi meetmeid sellega võitlemiseks, tehes muu seas maskide kandmise kinnistes avalikes ruumides kohustuslikuks ja võimaldades enim kannatanud provintsidel uuesti piiravad meetmed kasutusele võtta.

Iraan on kannatanud järsu majanduslanguse all pärast seda, kui USA president Donald Trump loobus 2018. aastal nn Iraani tuumaleppest ja taastas karmi sanktsioonide paketi.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul kukub Iraani majandus sel aastal kuus protsenti.

"Pikas perspektiivis ei ole võimalik ettevõtteid ja majandustegevust peatada," ütles Rouhani, rõhutades, et "inimesed ei aktsepteeriks seda."

Terviseminister Said Namaki hoiatas kolmapäeval võimaliku vaeste mässu eest ja süüdistas USA sanktsioone valitsuse "tühjas rahakotis".

Elutegevust ei otsustataud "taasavada teadmatuses (viiruse ohtude üle), vaid see oli tingitud asjaolust, et olime vastamisi majandusega, mis ei pea enam kaua vastu," sõnas Namaki riigitelevisioonis.