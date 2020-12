Iraani meedia teatel mõrvati sealne tuumateadlane satelliidi, tehisintellekti ja näotuvastuse abil

Iraani tuumaprogrammi juhiks peetud Fakhrizadeh sõitis 27. novembri pärastlõunal Teheranist idas autoga, kui ta maha lasti. Selle kohta, kuidas rünnak täpselt kulges, on vastukäivaid teateid, aga enamiku Iraani allikate sõnul oli tegemist keeruka rünnakuga, mis hõlmas tulistamist ja plahvatust, vahendab CNN.

Iraani poolametliku uudisteagentuuri ISNA teatel ütles ravolutsioonilise kaardiväe esindaja, Ramazan Sharif, et kasutati arenenud elektroonilist tööriista, mida juhtis satelliitseade.

Teise Iraani riiklikult toetatava uudisteagentuuri Noorte Ajakirjanike Klubi (YJC) teatel ütles revolutsoonilise kaardiväe ülema asetäitja Sardar Ali Fadavi, et mõrv pandi toime tehisintellekti ja näotuvastuse abil.

Fadavi ütles YJC teatel, et sündmuskohal mingeid ründajaid ei olnud ning satelliidi kaudu kontrollitud kuulipilduja tuvastas Fakhrizadeh’ tema näo järgi ja võttis ta sihikule. „Me oleme kontrollinud ja kindlaks teinud, et satelliit juhtis kuulipildujat kaugjuhtimise teel ja sündmuskohal ühtki terroristi ei olnud,” ütles Fadavi YJC vahendusel.

Luure ja julgeolekueksperdid on aga väljendanud kahtlust, et mõrv pandi toime kaugjuhtimise teel. Kolm eksperti ütlesid CNN-ile, et vaatamata eelistele, on sellisel tegutsemisel rohkem riskitegureid ja väga vähe ruumi eksimusele.

Kuigi kaugjuhtimisega sõidukist tulistamise tehnoloogia on olemas, tuleks väärtuslik varustus, sealhulgas kommunikatsioonireleed, satelliidivastuvõtjad ja kaugjuhtimisega relv salaja riiki sisse smugeldada, märkisid eksperdid. Sellised probleemid nagu relva kinnikiilumine või kommunikatsioonihäired võiksid kogu operatsiooni ohtu seada ja tehnoloogia jääks tee äärde Iraani julgeolekujõududele uurida.

Iraani ametnikud on tõendeid esitamata süüdistanud rünnakus Iisraeli ning kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei ja teised on tõotanud Iisraelile kättemaksu.

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles eelmisel nädalal, et Iisrael oli rünnaku taga, aga ei avaldanud mingeid üksikasju selle kohta, kas USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teadis rünnakust ette või abistas selle juures.